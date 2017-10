« Il se bat d’une manière incroyable. Et il a raison de se battre parce que les résultats sont là, et ils sont bons. Et je suis extrêmement fière de mon père. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Il va bien aujourd’hui ». Samedi, à la fin du 20 Heures de France 2, Laura Smet s’est montrée rassurante quant à l’état de santé de Johnny Hallyday.

Un projet de film pour Laura Smet et Johnny Hallyday

Le réalisateur Olivier Marchal, qui était au côté de l’actrice pour assurer la promotion du film Carbone a ajouté qu’il envisageait de tourner un prochain long-métrage avec le chanteur et sa fille. « C’est dans les tuyaux », a-t-il affirmé. Ce que Laura Smet a confirmé avec le sourire.

Alors que plusieurs rumeurs inquiétantes circulent ces derniers jours sur Johnny Hallyday, atteint d’un cancer, ses proches donnent des nouvelles relativement optimistes. Vendredi, sur le plateau de Quotidien, l’ex-producteur de l’artiste a déclaré : « Les rumeurs, faut pas les entendre. Il se bat, il se soigne et franchement je veux qu’il réussisse. C’est un gagnant de toute façon Johnny. Il a toujours gagné. »

F.R.