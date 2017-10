Johnny Hallyday: «Il se soigne et il va gagner», rassure son ancien producteur Jean-Claude Camus

Jean-Claude Camus sur le plateau de Quotidien le 27 octobre 2017. — Capture d'écran

L’ancien producteur de Johnny Hallyday se veut rassurant. Invité de l’émission Quotidien vendredi, Jean-Claude Camus a été interrogé par Yann Barthès sur la santé du chanteur.

Le présentateur a ainsi indiqué que « depuis plusieurs jours, les rumeurs sont de plus en plus alarmantes ». « Les rumeurs, faut pas les entendre. Il se bat, il se soigne et franchement je veux qu’il réussisse. C’est un gagnant de toute façon Johnny. Il a toujours gagné », a lâché Jean-Claude Camus qui doit rendre visite à Johnny Hallyday et à sa famille dans les prochains jours. La dernière fois qu’il avait eu des nouvelles de Johnny c’était hier matin et «ça allait». Johnny « il se soigne et il va gagner ».

Il y a une semaine l’hebdomadaire Voici affirmait que l’état de santé de la star du rock français inquiéterait de plus en plus sa femme Laeticia. Celle-ci a posté une photo il y a deux jours sur Instagram en pleine séance de cuisine.

Happy Family 💝 Never give up ✊🏻 Merci @jeanimbert pour ce premier #PotAuFeu de la saison et merci @pierrerambaldi pour la photo Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 26 Oct. 2017 à 5h21 PDT

Invité de RTL plus tôt cette semaine, Jean-Claude Camus révélait que Johnny Hallyday avait commencé récemment un nouveau traitement pour combattre son cancer.