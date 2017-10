VIDEO. Noel Gallagher n’écoutera pas l’album de son frère

L'artiste Noel Gallagher — WENN

Ce mois-ci, Liam Gallagher a sorti son premier album solo intitulé As You Were. Et maintenant qu’il a explosé tous les scores de ventes, on peut dire qu’il met la pression sur son frère qui s’apprête quant à lui à sortir son troisième effort solo, Who Built The Moon ?. D’ailleurs, ce dernier a confié au magazine Q qu’il ne comptait pas écouter l’album de son meilleur ennemi.

Comme le rapporte le site du NME, Noel Gallagher n’est pas « fan » de ce que fait son frère. « Je ne vais rien apprendre. Il n’écrit pas ses propres chansons, alors ça ne signifie rien pour moi », a-t-il lancé.

Un banal pigeon

Abordant ensuite les attaques de son frère à son encontre, il a qualifié leurs échauffourées de « sport » tout en ajoutant qu’il y était indifférent. Ce qui ne l’a pas empêché de dire tout le bien qu’il pensait de ce dernier avec une savoureuse métaphore ornithologique dont il a le secret. « Vous savez, j’essaye de m’élever comme un aigle et on me demande de commenter les divagations d’un banal pigeon », a conclu Noel Gallagher.