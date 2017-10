Kendu Isaacs se sent concerné par des chansons du dernier album de la chanteuse…

Le dernier album de Mary J. Blige, intitulé Strengh of a Woman, est sorti cet été. Si la critique est plutôt unanime, le thème de certaines chansons n’est pas au goût de tout le monde. Comme le révèle The Blast documents à l’appui, Kendu Isaacs, l’ex-mari et manager de l’icône du RnB, exige une réévaluation de sa pension alimentaire. Motif ? Deux chansons issues de nouvel album traitent directement de leur divorce.

Il faut dire que les paroles de Love Yourself et Set Me Free laissent peu de place à l’interprétation, avec des phrases du type : « Il y a une place pour toi en enfer, tu vas payer pour ce que tu m’as fait ». Etant une source d’inspiration, il souhaite en toute logique avoir sa part des royalties…

Une vie décente

Kendu Isaacs semble en tout cas ne pas s’en sortir avec la pension alimentaire que lui verse déjà son ex-femme. Mary J. Blige lui transfère 30.000 dollars par mois. Vivant dans un appartement de 130m² en plein cœur de Los Angeles, il voudrait un train de vie un peu supérieur. Il réclame maintenant 65.000 dollars mensuels.

