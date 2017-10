La statue de cire péruvienne de Lady Gaga ne fait pas l’unanimité

Tout musée consacré aux statues de cire qui se respecte doit avoir sa Lady Gaga. Après Paris, Londres, Berlin ou encore Hong Kong, un musée de Lima a souhaité rendre hommage à la célèbre chanteuse. Si certaines statues avaient déjà déçu les fans pour leur manque de réalisme, celle-ci soulève une vraie vague d’indignation.

Il faut dire que la reproduction prend quelques libertés avec la plastique de l’interprète de Poker face, ainsi que l’a relevé Billboard.com.

En effet, si la statue représente l’artiste dans la célèbre robe constituée de morceaux de viande qu’elle portait lors des MTV VMA de 2010, on peut s’interroger sur sa musculature protubérante et son chef disproportionné. Les critiques lancées sur les réseaux sociaux sont sans appel

How on earth did someone get PAID to professionally make a Lady Gaga wax figure that looks like THIS? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/YHJjCehNtM