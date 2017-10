VIDEO. George Clooney n'aime plus trop changer les couches de ses jumeaux

ENFANT Ils sont passés aux aliments solides, et les répercussions sont « explosives »…

L'acteur George Clooney à Toronto — WENN

Déjà presque cinq mois que George Clooney est devenu père de jumeaux avec son épouse Amal. Et l’évolution de ses enfants l’étonne, mais pas toujours pour le meilleur.

S’il confiait, lors de la 74e Mostra de Venise où il a présenté son film, Suburbicon, qu’Alexander avait déjà un bon coup de fourchette alors qu’Ella était très « élégante » et qu’elle ressemblait à sa mère, les deux petites merveilles sont moins réjouissantes lorsqu’il s’agit de changer leurs couches ces derniers temps.

>> A lire aussi : VIDEO. George Clooney écrit un poème pour soutenir les joueurs de la NFL

George Clooney change les couches

Lors d’un entretien accordé à E ! News, l’acteur a expliqué que ses enfants ont troqué le lait maternel pour de la nourriture solide, et il semblerait que le résultat soit pour le moins « explosif » quand il s’agit de les changer.

It's crazy how fast things can change. — Clooney (@GeorgeCloooney) April 2, 2017

« Il y a trois jours, mes enfants ont commencé à manger ce que nous pourrions qualifier de nourriture solide. Je ne sais pas comment ça rentre en tant que carotte et ça sort comme ça, mais c’était choquant. C’était choquant de voir à quel point les couches ont changé et je pense que ça ne reviendra jamais comme avant, je pense que ça va être comme ça pour toujours maintenant, et c’était terrifiant », a-t-il indiqué, avant d’ajouter : « Ne leur donnez pas d’aliments solides, pas avant qu’ils ne puissent changer leurs propres couches, donnez-leur juste du lait, ce serait mon conseil ».