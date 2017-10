Jessica Alba enceinte: «Avoir un petit garçon sera toute une histoire»… Bella Hadid brise l’amitié entre Drake et The Weeknd…

Jessica Alba le 14 octobre 2017 à Beverly Hills. — KLLA/Broadimage/SIPA

Jeudi 26 octobre

Jessica Alba enceinte : « Avoir un garçon sera toute une histoire »

Jessica Alba et son mari Cash Warren attendent un petit garçon. L’actrice se fait une joie de donner un petit frère à leurs deux filles de 6 et 9 ans, Haven Garner et Honor Marie, comme le relatent les colonnes de People. « Nous sommes super contents ». L’actrice de 36 ans, a déclaré être tombée enceinte de leur troisième enfant au cours de sa participation à l’émission The Tonight Show présentée par Jimmy Fallon. « Ça va être toute une histoire », a ajouté la star.

La future maman a révélé le sexe de son bébé sur les réseaux sociaux. La famille ayant pour tradition de donner aux enfants un prénom commençant par la lettre H, le bébé n’échappera pas à la règle : « [Cash] a dit, "Nous devrions le nommer Dick avec un H silencieux" », a révélé Jessica Alba. « Il pense que c’est comme la vieille école. » »

@cash_warren and I couldn’t be more thrilled to announce... 👶💙 #officiallyoutnumbered #babyboy #cantwaittospoilhim #hugsandkissesforlife #soontobemamaofthree A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Oct 25, 2017 at 3:16pm PDT

Bella Hadid brise l’amitié entre Drake et The Weeknd

Drake et The Weeknd ne s'adresseraient plus la parole. - Lionel Urman/SIPA

Drake et The Weeknd ne se parlent plus. La jolie Bella Hadid, s’est immiscée entre les deux hommes et a brisé leur amitié comme le rapporte Page Six. Drake sortirait avec le splendide mannequin qui est l’ex de The Weeknd. « Ils sont tous les deux de la même bande de Toronto et maintenant ils doivent choisir leur camp. The Weeknd s’est produit à un endroit et les gens qui soutiennent Drake ont pensé : « Je ne peux pas m’y montrer… Je dois être fidèle », a dit un proche. « Ils ne s’entendent pas maintenant… Les autres membres de la bande trinquent parce que [Drake] a cassé le code de l’amitié. Ils ont vraiment déconné. »

Drake x The Weeknd pic.twitter.com/FIIu9EM0YH — Hype And Power (@HypeAndPower) October 24, 2017

« C’est un garçon ! » Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent un garçon

Khloé Kardashian le 7 octobre 2017 à Los Angeles. - X17/SIPA

Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent un petit garçon, comme l’ont rapporté US Weekly et People d’après des sources proches des deux stars. Le quatrième petit-fils du clan Kardashian-Jenner est attendu pour le début de l’année 2018. Ce serait à l’issue du check up de la vingtième semaine de grossesse que la future maman l’aurait appris. On dirait que bientôt Mason, Reign et Saint devront partager leurs jouets avec un nouveau cousin !