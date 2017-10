Marseille: Dans un nouveau post Facebook, Jul répond aux moqueries sur son orthographe

Le rappeur Jul lors des Victoires de la musique. — T. Samson / AFP

Placé en garde à vue pour excès de vitesse et consommation de cannabis, le rappeur Jul a posté un premier post Facebook, mardi.

Ce message, et son fameux « Je tenez à mescusez », a suscité pas mal de railleries.

Le rappeur leur répond, dans un nouveau message à la syntaxe tout aussi innovante.

Il n’a pas tort, Jul. Ça devient lourd, les vannes sur ses fautes d’orthographe. Enfin, #sadevienlourd, plutôt. Dans son style caractéristique, le rappeur marseillais a publié un long message Facebook pour répondre aux « moqueries ». Le rappeur marseillais, qui a passé quelques heures en garde à vue dimanche, avait publié un premier message désormais mythique : « Je tenez à mescusez ».

« Aahh biensur quand je fait des tchikita la je sait ecrire hein lol bref c t un pti message pr les fatiguer qui samuse a me rabesser… faites ce que jai fait en 4 ans et on en reparlera », écrit notamment l’artiste (sic x 100). Truffé de hashtags improbables, son post semble plein d’autodérision. Enfin… On espère.

