Blake Lively souhaite un bon anniversaire à Ryan Reynolds en lui répondant avec humour...Kim Cattrall n’a jamais aimé ses copines de «Sex And The City»...

Blake Lively le 16 octobre 2017 à New York. — JMF/WENN.COM/SIPA

Mardi 24 octobre

Blake Lively souhaite un bon anniversaire à Ryan Reynolds en lui répondant avec humour

La vengeance est un plat qui se mange froid. En août dernier, Ryan Reynolds avait souhaité à Blake Lively un joyeux anniversaire d’une drôle de façon sur Instagram. Il avait posté une photo d’eux deux, mais l’avait coupé de manière à ce qu’il soit plus en évidence que la concernée.

Happy Birthday to my amazing wife. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Aug 25, 2017 at 8:20pm PDT

Deux mois plus tard, c’est à elle de lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors qu’aujourd’hui est le jour de l’anniversaire de son mari, l’actrice lui a répondu sur Twitter avec humour, de la même manière. Cette fois c’est une photo des deux Ryan : Gosling et Renolds qu’elle a posté.

Qu’ils sont drôles ces deux-là !

Kim Cattrall n’a jamais aimé ses copines de Sex And The City

Kim Cattrall le 9 octobre 2017 à Londres. - Nils Jorgensen/Shutters/SIPA

Kim Cattrall n’a jamais été amie avec les autres filles de Sex And The City, elles n’ont été que de simples collègues. La star a confié au journaliste Piers Morgan, sur l’émission britannique Life Stories, ne même pas se souvenir de la dernière fois qu’elle leur a parlé. « Nous n’avons jamais été amies. Nous avons été collègues et, d’une certaine manière, c’est très sain parce que vous avez une ligne claire entre votre vie professionnelle et personnelle », a-t-elle expliqué à Piers Morgan.

Kim Cattrall ne veut absolument pas du projet d’un Sex And The City 3, la femme de 61 ans refuse de tourner de nouveau pour ce film, et ce, peu importe la somme qu’on lui offre. « Je me revois encore en train de prendre cette décision », a-t-elle dit à au journaliste. « En décembre dernier, j’ai reçu un coup de fil et c’était inquiétant, et la réponse était simplement "merci… mais non". »

Kendall Jenner déménage dans l’ancien manoir de Charlie Sheen

Kendall Jenner le 20 octobre 2017 à Los Angeles. - Mark J. Terrill/AP/SIPA

Kendall Jenner déménage à Beverly Hills. Comme le rapporte TMZ, elle a récemment acheté l’ancien manoir de Charlie Sheen à Beverly Hills pour 8,5 millions de dollars. La villa possède cinq chambres, six salles de bains et une cour royale. La jeune femme de 21 ans n’est peut-être pas superstitieuse mais il s’agit exactement de l’endroit où la voiture de l’ancien propriétaire a été volée avant de tomber d’une falaise. L’été dernier après une série d’incidents effrayants - y compris un fan obsédé qui l’avait suivie dans son allée - et un cambriolage, Kendall avait décidé de se débarrasser de son ancienne maison. Elle l’avait payée 6,5 millions de dollars, elle aura déboursé un peu plus pour celle-ci.