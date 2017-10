VIDEO. Arizona: Harvey Weinstein devrait rester un mois de plus en centre de désintoxication sexuelle

Le producteur Harvey Weinstein — WENN

Harvey Weinstein soigne ses problèmes d’addiction sexuelle dans un centre spécialisé en Arizona (Etats-Unis). Si son traitement est terminé, le producteur, accusé de viols et d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes, aurait choisi de rester un mois de plus dans le centre, comme l’a déclaré son porte-parole à People. com : « M. Weinstein reçoit des soins hospitaliers mais aussi en consultation externe et continuera le mois prochain. »

EXCLUSIVE DETAILS: Harvey Weinstein will transition to out-patient treatment after one week of intensive therapy. https://t.co/Ed0wTnOhj5 — The Blast (@TheBlastNews) October 21, 2017

Un traitement nécessaire

Pour rappel, renvoyé de son poste au sein de la Weinstein Company qu’il avait fondée avec son frère Bob et accusé de toutes parts, Harvey Weinstein a présenté ses excuses, tout en niant avoir eu des rapports non consentis. Il avait alors décidé de se faire soigner. Et le producteur ne trouverait d’ailleurs pas la thérapie de groupe à son goût.

D’après le New York Post, Harvey Weinstein refuserait de dormir au centre - dont le coût s’élève à 2.800 dollars la nuit - comme les autres pensionnaires et préférerait rentrer à l’hôtel tous les soirs. Les séances de thérapie collective n’ont pas l’air non plus de trouver grâce à ses yeux, selon le journal new-yorkais. Celui-ci révèle que le producteur y serait arrivé en retard, parlant de complot contre lui au moment de prendre la parole sur son histoire. Harvey Weinstein se serait ensuite endormi avant de répondre au téléphone pendant les témoignages de ses petits camarades.