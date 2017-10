Ewan McGregor et Eve Mavrakis le 6 avril 2017 à New York. — AO1/WENN.COM/SIPA

Ewan McGre­gor et sa femme se séparent, il l’a trompée

Comme le rapportent les colonnes deVoici, le couple serait en fait séparé depuis mai dernier. L’acteur de 47 ans serait tombé fou amoureux de celle qui joue sa partenaire dans la série Fargo, Elizabeth Winstead. L’idylle entre les deux amants a commencé au cours du tournage. Ewan McGregor a mis fin à son mariage avec Eve Mavrakis qui durait depuis 1995. Le couple a quatre filles.



Selena Gomez annonce sa collaboration avec le Dj Marshmello

La chanteuse de 25 ans a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie d’un nouveau titre en collaboration avec le DJ Marshmello, comme le rapporte People. Il s’agit de Wolves, un autre titre empreint des sonorités électro, le troisième après It Ain’t Me avec le DJ Kygo et I Want You to Know avec la participation de Zedd. La star a tweeté « Selenator rencontre Mellogang » à l’attention de ses fans avec une photo d’elle en compagnie de Marshmello, casques sur la tête.



James Packer : « C’était une erreur de sortir avec Mariah Carey »

James Packer et Mariah Carey le 15 mai 2016 à New York. - Charles Sykes/AP/SIPA

Le milliardaire s’est confié au Daily Mail sur sa relation avec la diva Mariah Carey, une histoire qui laisse aux deux ex-amants un goût amer. « J’étais dans une mauvaise période de ma vie personnelle », a déclaré James Packer. « Elle était gentille, excitante et amusante », poursuit-il au sujet de Mariah Carey, 47 ans. « Mariah est une femme de fond. Elle est très brillante. Mais c’était une erreur pour elle et pour moi. » Comme LE relate Page Six, leur histoire s’est terminée en octobre 2016, quelques mois après que l’homme de 50 ans ait offert à la chanteuse une bague de fiançailles à 10 millions de dollars.