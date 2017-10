Johnny Hallyday: L’état de santé du chanteur inquiéterait de plus en plus Laeticia Hallyday

ROCKSTAR Le chanteur ne quitterait désormais quasiment plus son domicile…

Johnny Hallyday aux funérailles de la comédienne Mireille Darc en l'Eglise Saint-Sulpice de Paris le 1er septembre dernier. — LEFLOCH/MELIN/SIPA

L’état de santé de la star du rock français inquiète de plus en plus sa femme Laeticia. C’est ce que révèle ce vendredi le magazine Voici. Johnny Hallyday était pourtant rentré de ses vacances à Saint-Barthélemy il y a quelques mois, sans sembler être très affaiblié par son cancer.

>> A lire aussi : Sylvie Vartan rassurante à propos de Johnny: «Les signes d'amélioration sont très optimistes»

Son ex-épouse Sylvie Vartan expliquait même en août concernant l'état de santé de notre Johnny national que « les signes d’amélioration » étaient « très optimistes ». Pourtant, selon la revue people, Laeticia serait « plus inquiète que jamais » et favoriserait pour cette raison au maximum le temps passé par Johnny avec ses enfants.

Johnny « affaibli par la maladie, handicapé par une douleur à une jambe »

Si l'on en croit Voici, il s'avère que l’artiste serait effectivement très diminué. « Il ne quitte quasiment plus [sa] maison de Marnes-la-Coquette », affirme même l'hebdomadaire. Johnny serait ainsi « affaibli par la maladie, handicapé par une douleur à une jambe » et, malgré ses nombreux messages rassurants, lutterait « à l’abri des regards ».

Et si Johnny a repris le chemin des studios, ce ne serait qu'afin d’enregistrer un album « de façon expresse ».