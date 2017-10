Rihanna va avoir une rue à son nom… Gucci Mane s'offre un mariage à 1,7 million de dollars…

Rihanna à Madrid le 23 septembre 2017. — FMB/WENN.COM/SIPA

Mercredi 18 octobre

Rihanna va avoir une rue à son nom

Une jolie façon d’honorer l’enfant du pays. Le Nation News a annoncé que la rue « Westbury New Road » de Saint Michael à la Barbade, la ville natale de Rihanna, changera bientôt de nom pour prendre le sien. Un communiqué du ministère du tourisme de la Barbade annonce que la modification entrera en vigueur en novembre, le jour de l’indépendance. Rihanna aurait prévu de faire le déplacement pour le dévoilement du panneau, comme le rapporte Mashable.

Le rappeur Gucci Mane s’offre un mariage à 1,7 million de dollars

Gucci Mane à Los Angeles le 5 octobre 2017. - Shutterstock/SIPA

Le rappeur Gucci Mane et Keyshia Ka’oir se sont dit oui ! Mardi soir au « Four Season » à Miami, les deux tourteraux ont échangé leurs vœux et se sont unis. La nouvelle mariée a partagé sur les réseaux sociaux des photos de sa robe et de sa coiffe ornée de bijoux.

Me & my husbandddddddddddddd💍 A post shared by Keyshia Ka'oir Davis (@keyshiakaoir) on Oct 17, 2017 at 9:48pm PDT

Tout le gratin du monde du hip-hop était présent à la cérémonie de mariage : Sean « Diddy » Combs, Kim Zolciak-Biermann, Karrueche Tran, Lil Yachty, 2 Chainz, Rick Ross, Big Sean et Jhene Aiko. « Je veux un mariage royal ! » avait déclaré à People Keyshia Ka’oir, 32 ans. « Tout blanc avec des diamants et des cristaux. » Son vœu a été exaucé car le coût total de l’événement s’élève à la modique somme de 1,7 million de dollars. Le couple de jeunes mariés va présenter sur la chaîne BET l’envers du décor de l’organisation de leur mariage.

Ivanka Trump a eu une phase « Punk »

Ivanka Trump à Washington le 14 octobre 2017. - Jose Luis Magana/AP/SIPA

La garde robe de la fille du président américain n’a pas toujours été classique. Dans les mémoires d’Ivana, sa mère, Raising Trump, on apprend de nombreux détails sur ce qu’elle appelle sa « phase punk ». « Pendant ma phase punk dans les années 1990, j’étais vraiment tournée vers Nirvana. Ma garde-robe était composée de jeans déchirés et de chemises en flanelle », raconte la fille de Trump à propos de sa garde-robe adolescente. Elle n’a pas fait que changer de look, elle a également subi une transformation capillaire. Pendant « pas longtemps », la blonde a eu les cheveux bleus.

« Un jour après l’école, je me suis teint les cheveux en bleu. Maman n’était pas fan de cette décision », écrit-elle. « Elle m’a regardée et s’est immédiatement rendue à la pharmacie la plus proche pour acheter une coloration. Cette nuit-là, elle m’a forcée à teindre mes cheveux en blond. La couleur qu’elle a choisie était en fait trois nuances plus claires que ma couleur naturelle… et je n’ai jamais regretté ! »