Stromae: Son amie Vitaa confirme que le chanteur «n'est pas bien»

MUSIQUE « On sent qu’il n’est pas bien et c’est pour ça qu’il a pris du recul », a déclaré la chanteuse Vitaa au sujet de Stromae, qui souffrirait des effets secondaires d’un traitement contre le paludisme…

Lille, le 17 decembre 2013. Le chanteur belge Stromae souffre des effets secondaires du Lariam, un traitement anti-paludique. — M.Libert/20 Minutes

Vitaa connaît bien Stromae, notamment depuis leur collaboration sur le dernier album de la chanteuse J4M. Interrogée par Téléstar à l’occasion du concert pour la tolérance à Agadir, l’artiste a accepté d’évoquer les ennuis de santé de son ami.

>> A lire aussi : Stromae souffre encore de crises d'angoisse à la suite d'un traitement antipaludique

« On sent qu’il n’est pas bien et c’est pour ça qu’il a pris du recul »

« On est en contact. J’étais au courant, a-t-elle expliqué. C’est lié à son traitement donné quand il était en Afrique. On sent qu’il n’est pas bien et c’est pour ça qu’il a pris du recul. Pour faire ce métier, il faut être bien dans sa tête car cela demande de l’investissement humain. »

L’artiste avait déjà abordé le sujet de sa santé, début octobre, dans les colonnes de Libération : « Je perds la boule complètement. C’est vraiment pas chouette. J’ai fait une rechute il n’y a pas longtemps. Alors je ne m’impose pas d’horaires compliqués ». L’interprète de Formidable souffrirait des effets secondaires d’un médicament contre le paludisme, le Lariam, ingéré lors d’un séjour en Afrique.

« Si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam »

Début septembre, il avouait au journal Marianne être encore malade : « Aujourd’hui, je suis encore sensible aux crises d’angoisse. Il m’est déjà arrivé de devoir retourner d’urgence à l’hôpital. J’ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais reve­nir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter ».

L’artiste prend aujourd’hui le temps de se remettre sur pied auprès de sa famille, sans penser à un nouvel album pour l’instant. « Je n’ai plus trop envie de sortir, par rapport à la notoriété. Je me mets en retrait », avait-il confié à Libération.