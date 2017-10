Cyril Lignac: «Oui je suis amoureux et je vis avec quelqu’un»

Le chef Cyril Lignac en janvier 2015. — LaurentVu/SIPA

Les yeux pétillants, Cyril Lignac ne cache pas son bonheur. « Je suis amoureux oui, je suis un grand amoureux et je vis avec quelqu’un », confie le célèbre pâtissier sur le plateau de Thé ou Café samedi sur France 2, comme l’a repéré BFMTV. Mais on n’en saura pas plus, il prend bien soin de taire le nom de sa compagne.

Traqué par les paparazzis avec Sophie Marceau

On a connu le cuisinier star du petit écran plus discret sur le sujet. Il avait été traqué par les paparazzis lorsqu’il partageait sa vie avec Sophie Marceau. En juillet 2016, agacée par les tabloïds, la comédienne avait officialisé sa relation via un mini-communiqué sur Twitter.

« Il n’y a rien à cacher et il n’y a rien à voir non plus. Tout le monde l’a compris Cyril Lignac et Sophie Marceau sont ensemble. Pas la peine de dépenser 1,60 euros (donnez-le à un mendiant) pour voir des photos moches et lire des commentaires crétins », avait-elle écrit. Depuis, ils se sont séparés mais le pâtissier a retrouvé l’amour.