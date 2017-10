Kate Moss en cure de désintoxication?

REHAB Selon « The Sun », l’ex top voudrait avoir un enfant…

Kate Moss a fêté un anniversaire champêtre avec Liv Tyler — Blitz Pictures/Shutters/SIPA

Kate Moss se requinque. Selon le tabloïd The Sun, le top model de 43 ans serait partie en cure de désintoxication pour se sevrer de l’alcool. Elle séjournerait au luxueux centre The Cabin à Chiang Mai en Thaïlande, qui coûte 11.000 euros par mois, où son ex Pete Doherty avait déjà fait un tour.

Elle en a marre de faire la fête

Elle souhaiterait arrêter de boire pour avoir un enfant avec son companon Nikolai von Bismarck, 30 ans, descendant du chancelier allemand Otto von Bismarck.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2015. Selon une source au Sun, « Elle aura 44 ans en janvier et elle est fatiguée de faire tout le temps la fête ». Kate Moss a eu une première fille, Lila Grace, 15 ans, qu’elle a eue avec Jefferson Hack.