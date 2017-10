Nabilla a «des projets au cinéma» pour bientôt

ÉVOLUTION Après la téléréalité, des chroniques et des livres, la star de téléréalité Nabilla Benattia serait sur le point de se lancer dans le cinéma...

Nabilla a présenté la météo dans l'émission Vendredi tout est permis. — Capture d'écran / TF1

Nabilla Benattia, touche-à-tout qui avait fait une petite apparition dans la bande-annonce française d'Orange is the new Black, aurait obtenu un rôle dans le cinéma. C’est en tout cas ce qu’elle a déclaré dans l’émission Complément d’enquête, diffusée jeudi soir sur France 2.

La star de téléréalité qui est encore dans Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie, diffusé tous les soirs sur NRJ12, ne veut plus se contenter d’apparitions à la télévision et de ses placements de produits sur les réseaux sociaux (elle cumule tout de même 2,6 millions d’abonnés sur Instagram…

❤️ by @mathildebresson A post shared by Nabilla (@nabillanew) on Oct 1, 2017 at 10:40am PDT

Elle l’a révélé à l’animateur Thomas Sotto avoir « des projets au cinéma », avant de préciser qu’ils allaient « être concrétisés au moins de mars. Je vais tourner dans un film, voire deux. On me propose des choses. Il y en a certaines que je refuse si ce n’est plus ce que j’ai envie de faire », a-t-elle précisé.

Une « histoire générationnelle »

Quant au sujet de ses aventures sur grand écran, la compagne de Thomas Vergara a tout de même concédé une précision : « Ce sera une histoire générationnelle. » Pour rappel, elle avait déjà déclaré, en 2016 : « La télévision, tout du moins à l’heure actuelle, ne m’intéresse plus. J’ai 24 ans et parfois, j’ai l’impression que j’en ai 107 tant j’ai usé toutes les cordes de la télé ! Aujourd’hui, je désire autre chose et c’est jouer la comédie, pour le plaisir de ne plus être moi pendant quelques heures. »