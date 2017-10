François Hollande: L’ancien président s’installe avec Julie Gayet dans le XXe arrondissement de Paris

François Hollande au Festival d'Angoulême le 22 août 2017. — SIPA

François Hollande est apparemment en grande forme. Désormais à la tête de la fondation « La France s’engage », qu’il a créé en janvier dernier, il savoure sa nouvelle vie hors des murs de l’Elysée.

L’ex-président s’est remis au régime et travaille également sur un livre relatant ses cinq années passées en tant que chef de l’Etat, rapporte Le Figaro ce jeudi. Côté sentimental, il file toujours le parfait amour avec la comédienne Julie Gayet.

Bientôt un appartement dans le XXe

« On sent que le gars est en alerte. Il est complètement ragaillardi, il a bouffé du lion », a confié Chris­tophe Madrolle, un proche de l’an­cien président de la Répu­blique. François Hollande a également trouvé un appartement pour lui et sa douce, dans le XXe arrondissement de Paris, rapporte le quotidien. Le logement est situé porte de Bagnolet.

Pour échapper au brouhaha de la capitale, il envisagerait aussi d’acheter une maison en Corrèze, vers Tulle. Le Figaro Immobilier a également rapporté en mai que l’ancien chef de l’Etat avait d’ailleurs visité une ravissante et spacieuse demeure de 200 m2 sur un terrain de 2.000 m2. Elle coûterait entre 300.000 et 350.000 euros.

