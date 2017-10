Jeremstar: La «vermine» explique à Edouard Philippe comment être plus populaire

STUPEUR «Le plus efficace pour lui serait de venir répondre à mes questions dans ma baignoire»...

Edouard Phillipe et Jeremstar, réunis dans un bain ? — Marc Chaumeil / DR

Il est décidément sur tous les fronts. Après ses révélations sur la prostitution dans le milieu de la téléréalité, son nouveau poste de chroniqueur dans Salut Les Terriens ! et l’apparition de Raquel Garrido dans sa story Snapchat, Jeremstar s’exprime aujourd’hui… sur Edouard Phillipe.

Jeremstar, Jérémy Gisclon de son vrai nom, a accordé une longue interview à Challenges. Le très sérieux hebdomadaire économique a interrogé la star des réseaux sociaux sur son salaire et son métier. Le jeune chroniqueur s’est également exprimé sur l’image des hommes politiques, et particulièrement sur celle du Premier ministre, Edouard Philippe. Jeremstar en a même profité pour lui donner quelques conseils.

Selon Jeremstar, Edouard Philippe devrait « être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux »

Interrogé par le journaliste sur l’image du chef du gouvernement, le nouveau chroniqueur de l’émission de Thierry Ardisson a suggéré qu’Edouard Phillipe « se trouve un nom de guerre ou un slogan. Moi je n’aurais jamais percé si j’avais gardé mon vrai nom », a-t-il confié.

« Ensuite aujourd’hui, il faut être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Il faut être présent sur Snap­chat quotidiennement et utiliser les filtres. Mais le plus efficace pour lui serait de venir répondre à mes questions dans ma baignoire. Il peut garder un T-shirt ou même son costume. Buzz assuré ! » Le Premier ministre n’a pas encore réagi à cette invitation audacieuse, mais un Edouard Phillipe dans le bain de Jeremstar… le peuple ne demande qu’à voir.