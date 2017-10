Le fil des stars: Kate Upton trébuche topless en plein shooting...Christina Applegate a fait enlever ses trompes...

Kate Upton le 13 septembre 2017 à New York. — Scott Roth/AP/SIPA

Jeudi 12 octobre

Kate Upton trébuche topless en plein shooting photo

La bombe de 25 ans a prouvé que le métier de mannequin peut s’avérer dangereux. Alors qu’elle se trouvait à Aruba pour un shooting photo, la jeune femme a perdu l’équilibre et a fait une chute mémorable dans l’eau, comme l’explique Page Six.

La scène s’est produite alors que le top model, ayant pour unique vêtement une jupe en pièces de tulle superposées, prenait une pose sexy sur un rocher. La jeune femme a soudainement glissé est s’est retrouvée dans l’eau. Très vite, l’équipe a couru à son secours pour la repêcher.

Il en faut plus pour faire couler la jolie blonde. Quelques instants après l’incident, la fiancée de Justin Verlander, le lanceur des Houston Astros, a été photographiée toute hilare enveloppée d’une serviette.

Christina Applegate lève le voile sur l’ablation de ses trompes

Christina Applegate à Los Angeles le 12 août 2017. - Shutterstock/SIPA

L’actrice de 45 ans a annoncé dans une interview émouvante à Today qu’elle s’est fait retirer ses trompes de Fallope ainsi que ses ovaires. Elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 2008 a déjà subi une double mastectomie. Elle explique qu’il s’agit d’une mesure préventive : « Ma cousine est décédée du cancer de l’ovaire en 2008. Je peux l’empêcher pour moi. C’est comme ça que j’ai décidé de prendre le contrôle. C’est un soulagement. Maintenant, espérons que je ne sois pas renversée par un bus », a plaisanté Christina Applegate.

L’épouse du musicien Martyn LeNoble et mère de la petite Sadie, 6 ans, a transformé son mode de vie : « Nous cultivons nos propres légumes. Ce n’est pas une possibilité pour tout le monde. Nous sommes un foyer 100 % bio. Ma fille est végétarienne et pratiquement végétalienne. C’est son choix. C’est comme ça qu’elle mange. Nous sommes vraiment conscients de ce que nous achetons. Prenez un chou ! Plantez du chou vert dans votre jardin et mettez-en partout. »

Celle qui a fondé « Right Action For Women », un organisme qui finance les soins médicaux des femmes positives au BRCA, a fait du cancer du sein une affaire personnelle et s’inquiète pour sa fille : « Bien sûr, les chances que ma fille soit positive pour le BRCA sont très élevées. Je la surveille et la nourris le plus sainement possible. J’essaie de maintenir son niveau de stress bas. Je fais tout ce que je peux tout en sachant que dans vingt ans, elle devra commencer à faire des tests. J’espère que d’ici là, il y aura des avancées en la matière. Cela me brise le cœur de penser qu’il est possible qu’elle soit atteinte ».

Name that tune. My mom found these in her garage. pic.twitter.com/QDoJE5Py3g — christina applegate (@1capplegate) March 23, 2017

Alec Baldwin balance son verre au visage d’un automobiliste

Alec Baldwin aux Emmy Awards à Los Angeles le 17 septembre 2017. - Eric Jamison/AP/SIPA

L’acteur de 59 ans a encore vécu une mésaventure épique dans les rues de New York. Comme le relate Page Six, un piéton a été témoin de la scène. Il raconte que l’acteur s’est énervé contre un automobiliste qu’il jugeait imprudent. L’échange verbal a été vif : Alec Baldwin a insulté le conducteur de « boulette de viande ».

Il a ensuite exigé du passager qu’il sorte de son véhicule. En vain. Alec Baldwin a donc sorti son téléphone portable et a commencé à filmer son « adversaire du jour ». Alors que la voiture s’éloignait, il a pris en photo la plaque d’immatriculation et a pesté seul dans la rue en balançant son gobelet taille XL au sol.