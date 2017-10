Kim K. refuse qu'on voie ses photos en bikini... Kylie Jenner dévalise les magasins pour son futur bébé...

Des révélations sur la mère porteuse engagée par Kim Kardashian — Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Lundi 9 octobre

Kim Kardashian supprime des photos d’elle peu flatteuses

Difficile de croire que l’héroïne de L’incroyable famille Kardashian soit complexée par son corps. Et pourtant dans un teasing dévoilé par E! News, Kim Kardashian West s’est montrée profondément choquée à la vue de photos d’elle peu flatteuses publiées en ligne. Lesdits clichés ne sont pas montrés mais le fessier de la maman de North et Saints y paraîtrait plus gros que d'habitude et on y percevrait de la cellulite. «Je ne comprends pas ! Je ne ressemble pas à ça !», a réagi la femme de 36 ans. Kim K. s’est empressée de se détaguer sur chacune des publications : «Je dois me retirer de partout.»



Kylie Jenner dépense plus de 60.000 dollars pour son futur bébé

La jeune future maman de 20 ans est «très excitée par l’arrivée de [son] bébé», a confié un proche du clan Kardashian à People. Et de poursuivre : «Elle en parle sans arrêt et a déjà commencé à acheter pleins de choses.» Kylie et son compagnon Travis Scott ont déjà une garde-robe pleine à craquer pour leur futur bébé, ils veulent s’assurer qu’il sera le nourrisson célèbre le mieux habillé au monde. Ces derniers temps, la jeune femme se fait plus discrète et préfère rester chez elle car «son corps change» et elle ne souhaite pas être photographiée.



Sofia Richie et le petit-ami de Kourtney K. «ne se parlent plus vraiment»

Du rififi chez les amis. Alors que Sofia Richie, la nouvelle petite-amie de Scott Disick (ex de Kourtney Kardashian et père de leurs trois enfants), était souvent vue aux côtés de Younes Bendjima, les deux amis ne «se parlent plus vraiment» a révélé une source à US Weekly. Ils se seraient également «unfollow» sur les réseaux sociaux. Leur relation amicale se serait altérée depuis que Sofia, 19 ans, est en couple avec l’ex de l'actuelle compagne de Bendjima. De son côté, le chanteur Lionel Richie a confié ne pas approuver la nouvelle relation de sa fille avec Scott Disick, âgé de 34 ans.