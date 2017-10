Stromae malade: «J'ai fait une rechute il n'y a pas longtemps»

Stromae souffre encore de crises d'angoisse à la suite d'un traitement antipaludique — Rich Fury/AP/SIPA

La maladie de Stromae, malheureusement, ça n’est pas de l’histoire ancienne. Le chanteur, interviewé cette semaine par nos confrères de Libération avec Karl Lagerfeld, a révélé avoir eu de nouveaux des soucis de santé. Après sa réaction au traitement anti-paludisme Lariam, il y a deux ans, le Belge a été récemment hospitalisé.

« Je suis encore un peu sous traitement »

« J’ai fait une rechute il n’y a pas longtemps », a déclaré Stromae. Une nouvelle maladie qui a changé l’organisation de ses journées. « Généralement, elles commencent à midi, révèle-t-il. J’écris la nuit. Pour être honnête, j’ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c’est pour ça que je me réveille tard. » Un état physique qui joue aussi sur son esprit.

Le chanteur dévoile que, depuis sa maladie de 2015, il n’est plus tout à fait le même. « Je perds la boule complètement. C’est vraiment pas chouette. » Karl Lagerfeld a rebondi sur sa déclaration pour tenter de comprendre ses symptômes. Une question à laquelle Stromae a répondu sans détour : « Ça tourne dans la tête, et on a de grosses crises d’angoisse. En dehors de ça, je suis assez facile à vivre. Je fais de la musique le soir, la nuit. Je n’aime pas qu’on me dérange au téléphone. »

« Je n’ai plus trop envie de chanter »

Quant au retour sur scène de l’artiste, il est pour l’instant très peu probable. Ses chansons ? « Je n’ai plus trop envie de les chanter », concède le chanteur. Une période difficile pour Stromae pour qui on espère le rétablissement le plus prompt possible, que ça le ramène sur scène ou non.