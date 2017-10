VIDEO. «Demandez à EDF ou à Total combien ils paient d'impôts en France !» : Lavilliers défend Pagny

EVASION FISCALE Le chanteur Bernard Lavilliers, connu pour ses positions politiques très à gauche, a pourtant défendu les exilés fiscaux Florent Pagny et Gérard Depardieu…

Décidément, Bernard Lavilliers n’a pas fini de surprendre ! Invité de l’émission Thé ou café sur France 2 ce samedi, le chanteur, marqué très à gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon en 2012 s’est fendu de compliments pour Emmanuel Macron. Il a ensuite pris la défense du chanteur Florent Pagny et de l’acteur Gérard Depardieu, dont l’exil fiscal a fait grand bruit.

« Franchement, je ne vois pas pourquoi on le honnit, Florent Pagny », a déclaré Bernard Lavilliers à propos du choix de son confrère d’aller s’installer au Portugal pour payer moins d’impôts. Il a refusé de « faire un procès d’intention » au coach de The Voice et a tenu à relativiser cet exil.

« Ça le regarde »

« Demandez donc aux gens d’EDF ou aux gens de Total combien ils paient d’impôts ici en France ! Ceux-là c’est beaucoup, hein, a souligné le chanteur. Florent [Pagny], c’est un peu comme Gérard Depardieu… Ça le regarde. C’est quand même pas énorme non plus, c’est quelques millions d’euros », a assuré le chanteur.