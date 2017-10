VIDEO. Gerard Piqué dément les rumeurs de divorce avec Shakira de la plus belle des manières

Le footballeur Gerard Piqué et la chanteuse Shakira aux Billboard Awards — WENN

Une vidéo pour faire taire les rumeurs. Pas besoin de longs discours pour le couple formé par Gerard Piqué et son épouse Shakira. Alors qu’un journal people espagnol, Cotilleo, annonçait le divorce du couple, le footballeur et la chanteuse ont trouvé la meilleure réponse possible : une chanson d’amour.

A l’origine de la rumeur, lors d’une de ses dernières célébrations de but avec le FC Barceleone, le footballeur espagnol n’avait levé que trois doigts au lieu de ses quatre doigts habituels en référence à sa famille. Cotilleo a également affirmé que Shakira aurait quitté le domicile familial avec ses deux petits garçons, Milan et Sasha. Ça fait également un moment que les deux stars ne se sont pas affichées ensemble.

‪Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ‬ A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 1, 2017 at 10:08am PDT

Mais la vidéo de Shakira tweetée sur le compte de la chanteuse, retweetée par son mari avec des emojis amoureux a suffi à rassurer leurs fans. A quand la photo du couple réuni pour terminer de rassurer ceux qui ont le plus de doutes ?