Vincent Dedienne: L'humoriste raconte comment sa mère lui a appris son adoption

Vincent Dedienne se confie sur son enfance dans son dernier one-man-show S’il se passe quelque chose. Actuellement en tournée à travers la France, l’humoriste raconte les 30 premières années de sa vie et évoque notamment son adoption.

Il a révélé au magazine Paris Match, dans le numéro paru ce jeudi, comment sa mère lui avait annoncé la vérité alors qu’il était encore enfant.

« Je suis l’exemple type d’adoption réussie »

« Un jour, à l’école, le maître nous a réunis pour nous annon­cer qu’un de mes cama­rades avait été adopté, se souvient Vincent Dedienne. En rentrant chez moi, ma mère était sur la machine à coudre en train de reprendre l’un de mes panta­lons, je lui raconte l’his­toire. Et là, elle m’a dit : "Ah oui, Adrian a été adopté. Eh bien toi aussi." Et ça a été la fin de l’his­toire. »

Contrairement à certains enfants, Vincent Dedienne n’a pas tenté de savoir qui étaient ses parents biologiques. Le comédien de 30 ans explique n’avoir « aucune raison d’aller chercher ailleurs ». « En vérité, ça me plaît plutôt d’être une énigme, même si je suis l’exemple type d’adop­tion réus­sie, poursuit-il. Il faut dire que mes parents sont géniaux… Et tout ce que je vis aujourd’­hui c’est grâce à eux. »

« Ça nous fait rire »

Une identité que ses parents et lui approchent même avec humour. « Ma mère est frisée et un peu métisse, décrit Vincent Dedienne. Souvent on lui dit : "Oh bah, Vincent, ça se voit que c’est votre fils." Ça nous fait rire. Elle est très drôle aussi, elle a un vrai sens de l’autodérision. »