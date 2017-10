Kim Catrall balance sur Sarah Jessica Parker, pas assez «agréable» à son goût

TELEVISION Dans une interview pour une émission britannique, l’actrice a évoqué sa relation « toxique » avec ses ex-consœurs de « Sex and the City »…

Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker dans «Sex and the City - Le film». — Metropolitan FilmExport

Amies à l’écran, fâchées dans la vie. Dans l’émission Life Stories, diffusée sur la chaîne britannique ITV, Kim Catrall a confié ne plus avoir de lien avec les autres comédiennes de Sex and the City, rapporte le Daily Mail.

« Elles ont toutes des enfants et j’ai dix ans de plus qu’elles et depuis la fin de la série je passe la plupart de mon temps hors de New York, donc je ne les vois pas. (…) On avait en commun de tourner dans la série et maintenant la série est terminée », a glissé celle qui incarnait l’inénarrable Samantha Jones.

« Je ne sais pas quel est son problème »

Kim Cattrall a l’impression que ses anciennes camarades lui en veulent car elle n’était pas très partante pour tourner une nouvelle adaptation cinématographique de Sex and the City.

« Une des choses qui m’ont déçue, c’est que personne n’a décroché son téléphone pour me contacter et de me dire : "Comment ça va ?" Cela aurait été une manière de gérer les choses. » La comédienne ajoute qu’elle a le sentiment que cette relation est « toxique » et déplore queSarah Jessica Parker n’ait pas été « plus agréable » : « Je ne sais pas quel est son problème, je n’en ai jamais eu avec elle. »