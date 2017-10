Le fil des stars: Stéphane Bern a été piégé… Shy’m aurait pu mourir…

Emmanuel Macron et Stéphane Bern visitent le château de Monte-Cristo (Yvelines) lors des Journées européennes du Patrimoine, le 16 septembre 2017. — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Lundi 2 octobre 2017

Stéphane Bern, star malgré lui

« Je n’avais rien demandé. » Stéphane Bern est revenusur la fameuse Une de Paris Match sur laquelle il posait avec son compagnon Lionel. « Ce fut la meilleure vente de l’été, 850 000 exemplaires », constate-t-il avec gourmandise. Pourtant, rien n’était calculé. « Il s’agissait d’un papier sur le collège de Thiron-Gardais dont j’ai fait l’acquisition. Il se trouve que Lionel était présent. Le photographe nous a demandés si nous accepterions de poser ensemble. Quelques jours plus tard, le magazine m’annonce que je vais faire la Une ! » Stéphane Bern n’a aucun regret : « Si cette couverture a pu montrer que l’amour sous toutes ses formes était entré dans les mœurs, tant mieux. »

Shy’m aurait pu mourir

Il y avait des médecins, mais ils n’auraient rien pu faire… Mike Horn a raconté le tournage de l’émission A l’état sauvage avec Shy’m. Et l’intrépide aventurier a confié que leur grimpette au Népal à plus de 5.000 mètres d’altitude aurait pu être fatale à la chanteuse : « À cette hauteur, on peut être atteint du mal des montagnes, cela donne des nausées et des vertiges. C’est ce qui est arrivé à Shy’m. On peut faire un œdème cérébral et en mourir. » Bien sûr, Shy’m et Mike Horn étaient accompagnés de médecin. « Mais je vais être honnête, contre le mal des montagnes et un œdème cérébral, les médecins ne peuvent pas faire de miracle… », a confié Mike Horn.

Rob Kardashian veut maigrir

Le frère de Kim K., désormais papa d’une petite Dream, a décidé de se reprendre en main selon TMZ. Rob Kardashian aurait grossi de 50 kilos en quelques années. Devenu diabétique, il aurait recruté un coach sportif permanent et un nutritionniste pour l’aider. A 30 ans, et aujourd’hui célibataire après une fin de relation toxique avec Blac Chyna, Rob veut « épater ses amis et sa famille en s’en sortant sans leur aide. »

