André Paradis, le père de Vanessa Paradis, est mort

PEOPLE Ses obsèques ont eu lieu ce samedi en présence de sa famille et de nombreuses personnalités…

Vanessa Paradis est «la maman qui assure» pour les Français, selon un sondage. — Evan Agostini/AP/SIPA

Le père de Vanessa Paradis, André Paradis, serait mort il y a quelques jours à l’âge de 74 ans,selon les informations de Closer et ses obsèques auraient eu lieu ce samedi.

Décorateur pour Disney

Artiste-décorateur, André Paradis travaillait depuis plus de vingt ans pour le parc Disneyland Paris, pour qui il fabriquait des décors, des chars et autres costumes. En 2012, il a notamment participé à la rénovation du bateau des Pirates des Caraïbes dans le célèbre parc francilien.

Adepte de la discrétion, il refusait de poser en photo. Il vivait avec sa femme Corine, la mère de Vanessa et Alysson Paradis, en Seine-et-Marne dans une propriété de 5 hectares, riche de sept sources et traversée par le Grand Morin, baptisée « Les Sources ». En 2010 dans un article publié dans Le Parisien, André Paradis expliquait son attachement au domaine, son havre de sérénité achété 16 ans plus tôt. « J’ai passé tous mes loisirs à chercher des endroits au bord de l’eau, des chemins menant à des rivières. Quand j’ai découvert ce site, je suis resté scotché. L’eau m’apaise. »

« C’est mon idole »

Vanessa Paradis a régulièrement évoqué son admiration pour son père, entrepreneur audidacte : « Mon père vient d’un milieu prolétaire, l’aîné de cinq enfants qui a commencé à bosser à 14 ans et qui a tout appris tout seul. Mon père est un artiste, un passionné, hyper cultivé. Il passe sept jours sur sept dans son atelier. C’est mon idole. Il est pudique, très drôle et bon vivant », confiait-elle en 2015 au magazine Vogue.

Samedi soir, aucun membre de la famille n'avait confirmé l'information.