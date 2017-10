VIDEO. Kate Winslet a coupé l'oreille d'une amie

L'actrice Kate Winslet dans les rue de New York, en septembre 2016. — WENN

Kate Winslet ne commencera sûrement jamais une carrière dans la coiffure, et pour cause. L’actrice s’est essayée au maniement des ciseaux et c’est un fiasco. Son amie – qui lui a servi de cobaye pour l’occasion – est repartie avec un bout d’oreille en moins. C’est en tout cas ce qu’a révélé Kate Winslet à l’oreille (intacte cette fois) de Jimmy Fallon sur le plateau de son Tonight Show.

L’actrice a plaisanté en expliquant que la coiffure était son plan de secours si ça n’avait pas marché dans le cinéma. « Je l’ai réellement vu tomber », raconte Kate Winslet qui venait promouvoir son prochain film, The Mountain Between Us, à propos du bout d’oreille de son amie.

Bavarde

Décidément, l’actrice aura été très affable durant l’émission de Jimmy Fallon. Elle s’est épanchée longtemps sur des sujets assez éloignés du film dont elle partage l’affiche avec Idris Elba.

On sait par exemple qu’elle ne s’est pas pesée pendant 12 ans et assume ses formes, même si elle admet que ça a pu compliquer la tâche d’Idris Elba durant la scène où il devait la sauver des eaux. Décidément une habitude pour Kate Winslet.