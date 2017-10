VIDEO. Jane Fonda n’aime pas qu’on lui parle de chirurgie esthétique

L'actrice Jane Fonda aux Emmy Awards — WENN

Jane Fonda n’est pas du genre à se laisser faire par une présentatrice télévisée. Alors qu’elle était invitée sur le Morning Show de NBC, elle a fait face à des questions qui n’ont pas eu l’air de lui plaire.

Venue avec Robert Redford pour faire la promotion de son nouveau film, Our Souls At Night, Jane Fonda s’est vue sommée de dire, devant l’Amérique entière (et surtout devant Robert Redford) combien d’opérations de chirurgie esthétique son corps a subi. Une question plutôt indiscrète et déplacée, qui a attiré une réponse laconique de la part de l’iconique actrice « Avons-nous vraiment envie de parler de ça maintenant ? », relate le Daily Mail.

Malaise

Megyn Kelly, la présentatrice, a fait de son mieux pour essayer de se sortir du mauvais pas dans lequel elle était, mais rien n’y a fait. Après avoir complimenté l’actrice sur son look, celle-ci a froidement répondu : « Merci. Bonne attitude, bonne posture. Je prends soin de moi. »

Elle a ensuite pris l’interview en main, expliquant qu’elle préférait largement parler de son dernier film plutôt que de chirurgie esthétique. Un recadrage qui a dû être douloureux à digérer pour la présentatrice !