Le fil des stars: M. Pokora et Christina Milian «officialisent»… Guillaume Canet est un «sous-acteur»…

Matt Pokora le 28 septembre 2017, de retour à Paris pour la Fashion Week — Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Vendredi 29 septembre

Christina Milian et M. Pokora s’affichent, main dans la main

Les tourtereaux ont fêté leur anniversaire ensemble. Tous les deux natifs du 26 septembre, Christina Milian et M. Pokora ont posté sur leurs comptes Instagram respectifs exactement la même photo d’eux, main dans la main. Le cliché a été pris dans un restaurant de Los Angeles, où le chanteur français a pu rencontrer la famille et les amis de sa compagne. Omar Sy et sa femme Hélène, invités de M. Pokora, étaient également présents à ce dîner qui ressemblait fort à des fiançailles…

About last night... Birthday twins! #september26th #birthdayparty A post shared by Matt Pokora (@mattpokora) on Sep 27, 2017 at 12:51pm PDT

Guillaume Canet mouche un troll

« Sous acteur » dont « seule la femme est excellente », Guillaume Canet a posté sur Instagram une compilation de commentaires désobligeants qu’il a récemment reçus. « Ta femme elle se mouille, toi rien » explique notamment le troll. Mais l’acteur a pris la chose avec humour et a pris soin de citer le compte de l’auteur du « gentil message » et a signé son post « #monsieurcotillard ».

Merci @lidolllluna pour ce gentil message ! 🙌🏻🙏🏻❤️ On sait pourquoi on fait tout ça du coup ! 😘 😂😂😂😂#monsieurcotillard A post shared by Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) on Sep 28, 2017 at 3:21pm PDT

Estelle Denis ne veut toujours pas de mariage

Elle a reçu l’une des plus épiques, étranges et médiatiques demandes en mariage de l’histoire. Et pourtant, Estelle Denis explique à Paris Match qu’elle ne veut toujours pas épouser Raymond Domenech. « Pourquoi changer les choses ? Le mariage me faut peur. Et une chose est sûre : organiser cette cérémonie m’angoisserait terriblement. J’aurais peur d’oublier quelqu’un dans le plan de table. » Pour mémoire, le sélectionneur de l’équipe de France avait déclaré, en direct, que son seul projet était « d’épouser Estelle » alors que les Bleus venaient de se faire piteusement éliminer de l’Euro 2008.

Marie Lombard part au Népal

Les lecteurs les plus attentifs de cette rubrique connaissaient bien sa signature. Marie, qui officiait depuis un an à 20 Minutes, continuera sa jeune et prometteuse carrière sous d’autres cieux.