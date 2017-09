Pour Lena Dunham, Donald Trump aurait pu être un serial killer

Lena Dunham, bien connue du grand public pour sa série HBO Girls, a fait une saillie remarquée sur Twitter ce mardi 26 septembre. Répondant à un tweet de Travon Free qui accusait le président des Etats-Unis, Donald Trump, d’être raciste, elle a ajouté qu’il était un raciste souffrant de troubles mentaux non traités.

Not only is he a racist but he's a racist with untreated mental illness. So under diff circumstances he's Dylann Roof.