Marc-Olivier Fogiel regrette de ne pas avoir fait son coming out et va publier un livre sur la GPA

Marc Olivier Fogiel. Conference de presse de rentree de la station de radio RTL. Paris, FRANCE — CHAMUSSY/SIPA

Vendredi 6 octobre un documentaire entièrement consacré à Marc Olivier Fogiel sera diffusé sur C8. Intitulé « La télé de Fogiel », il reviendra sur les 25 ans de télé de l’animateur et notamment sur l’affaire Dieudonné qui suscita en 2013 une grande polémique. Reste à savoir si le documentaire évoquera également sa vie personnelle, thème qu’il a pu aborder dans une interview pour Le Figaro.

Marc-Oliver Fogiel sortira prochainement un livre sur la GPA (Gestation pour autrui) qui « ne sera ni un livre de témoignage ni un livre d’exhibition, mais une enquête écrite par un journaliste qui connaît très bien le sujet. ». Heureux papa de deux petites filles nées par GPA, le sujet reste important pour l’animateur : « J’entends trop de clichés, de fantasmes, de délires sur la GPA. Le sujet est trop souvent caricaturé. Cela en devient insultant pour les enfants qui sont issus de ce mode de procréation. »

« Il y a trop de gamins qui ont du mal à assumer »

Il est également revenu sur la question de son homosexualité en regrettant son coming out tardif dont il a pris conscience après la médiatisation de celui de Stéphane Bern dans Paris Match. « Je me suis dit que j’aurais dû accepter de faire ça, il y a des années […] Parce qu’il y a trop de gamins qui ont du mal à s’assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens. Donc, mon seul engagement, c’est d’arrêter une forme de non-dit me concernant. »

