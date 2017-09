Le harceleur de Taylor Swift interné... Kristen Dunst droguée à son insu...

La partie n’est pas finie pour Taylor Swift. Harcelée à plusieurs reprises depuis 2014 par un fan obsédé par elle, la chanteuse n’est pas au bout de ses peines. Ainsi, le dénommé Mohammed Jaffar a été déclaré, ce lundi, incapable d’assister à son procès, à cause des difficultés mentales et psychologiques qu’il rencontre, rapporte TMZ. Il sera donc interné dans un établissement psychiatrique jusqu’à ce que le juge fixe la date d’une nouvelle audience.

