Kim K a cru à une fausse couche… Mel B se droguait-elle?….

Kim K a cru à une fausse couche

La peur de sa vie ? Alors que des rumeurs courent au sujet d’une grossesse de Kylie Jenner, sa grande sœur Kim Kardashian enchaîne les révélations choc pour rester dans la lumière. Alors qu'elle attend son troisième enfant, qui sera mis au monde par une mère porteuse, Kim K. a révélé que sa première grossesse avait été riche en émotions. « A un moment donné, j’ai pensé avoir fait une fausse couche - j’en étais assez certaine » a-t-elle déclaré dans Keeping up with the Kardashian. « Le médecin m’a dit "il n’y a pas de battement de cœur, vous avez fait une fausse couche". » Ce n’était qu’une fausse alerte et la star de téléréalité a bien accouché de North, son aînée.

That highlighter though.... Medium Kit on kkwbeauty.com @kkwbeauty A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 24, 2017 at 7:28am PDT

La maison de Jason Derulo cambriolée

Une visite inopportune. Jason Derulo vient de rejoindre la longue liste des célébrités qui ont été cambriolées cette année. Selon le site américain TMZ, « plusieurs personnes » se seraient introduites chez le chanteur « par la porte et par la fenêtre ». Plus de 300.000 dollars de bijoux et d’argent liquide manqueraient à l’appel. Les soupçons de la police se portent sur l’entourage de Jason Derulo car les voleurs semblaient savoir où se cachait le coffre des bijoux.

Des images de Mel B se droguant ?

Le linge sale se lave... en public. Alors que Mel B l'accuse de l’avoir trompée avec la nounou et de l’avoir battue, Stephen Belafonte assure détenir des images de l’ex Spice Girl se droguant, prises durant leurs dix années passées ensemble. Le couple est en pleine procédure de divorce tumultueuse, et voilà qui pourrait faire pencher les juges en faveur du producteur.

Mel B : son ex Stephen Belafonte menace de dévoiler au tribunal une vidéo où elle se drogue https://t.co/pPXcHlipMZ — Radio Ragots (@RadioRagots) September 24, 2017

Non, Ian Somerhalder n’a pas forcé sa femme a avoir un bébé

La volonté de fonder une famille ne connaît pas de limites chez Ian Somerhalder. L’ancienne star de Lost, interrogée par Page Six, a révélé avoir volé les pilules de sa copine Nikki Reed pour l’encourager à procréer, et avoir jeté le tout dans les toilettes… et la pilule est mal passée. Accusé d’avoir contraint sa femme à avoir un enfant, l’acteur a répondu aux critiques : « Nous sommes des personnes mariées et heureuses qui ont choisi ENSEMBLE d’avoir un bébé. Point final. »