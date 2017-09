VIDEO. Marilyn Manson clame son admiration pour Rihanna

Le chanteur Marilyn Manson à l'avant-première de King Arthur: Legend of the Sword à Los Angeles — WENN

Marilyn Manson, fan de Rihanna ? Voilà qui risque sûrement d’étonner les fans de l’un comme de l’autre. En effet, difficile d’imaginer celui qui fut autrefois le musicien le plus sulfureux d’Amérique apprécier une artiste pop. Mais c’est mal connaître le Révérend que de penser cela.

Lors d’une interview au micro de Zane Lowe, et reprise par le NME, il a déclaré : « Rihanna est dangereuse. J’ai eu une conversation avec Tom Wyatt (le réalisateur de dernier clip de Marilyn Manson), et il m’a demandé avec qui je voulais entrer en compétition, et je lui ai dit que c’était Rihanna. Sa vidéo pour Bitch Better Have My Money ? C’est hardcore. »

Il continue : « Toutes ses vidéos le sont, mais j’aime principalement celle-ci parce que : A) Elle est hardcore. B) On y voit une pute avec de l’argent. C) On y voit Madds Mikkelsen, qui joue dans Hannibal, ma série favorite du moment., Et D) si je continue à faire dans les lettres, on la voit balancer une fille à poil, lui donner du crack, la tuer et elle a un yacht. Et après, ma vidéo est la plus dérangeante ? »

Pas avare de compliments

Outre ses compliments à propos de Rihanna, Marilyn Manson a aussi félicité le rappeur Lil Uzi Vert, dont il apprécie l’attitude, qui lui rappelle lui-même quand il était plus jeune.

En revanche, il n’est pas très très fan de Justin Bieber, qui a eu l’outrecuidance de dire à Marilyn Manson qu’il était de nouveau à la mode grâce à lui.