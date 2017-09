VIDEO. Emmanuel Macron a une touche avec Gisele Bündchen

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron for leading the Global Pact for the Environment. We must stop living with the idea of “out of sight, out of mind” – if we don’t see it, it won’t affect us. But it will, because everything in this world is connected. The trash, for example, that magically disappears from our houses every day is going somewhere. It’s going to landfills, rivers, and oceans contaminating fish, water sources and coming right back to our table. We need to wake up – We must rethink the way we live, the way we produce, the way we consume and change our habits before it is too late. 🌳🌎♻️ Obrigada presidente @EmmanuelMacron por liderar o Pacto Global para o meio ambiente. Devemos parar de viver com a ideia de que "o que não é visto, não é lembrado" - se não estamos vendo, não nos afetará. Porque irá afetar, já que tudo neste mundo está conectado. O lixo, por exemplo, que desaparece magicamente de nossas casas todos os dias, vai parar em algum lugar: em aterros sanitários, em rios e oceanos, contaminando peixes, e em fontes de água, voltando direto para nossa mesa. Precisamos acordar - Repensar a forma como vivemos, a maneira como produzimos, como consumimos e mudar nossos hábitos antes que seja tarde demais.

