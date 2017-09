Jeudi 21 septembre

Kim K. accusée d’avoir copié Rihanna

Les fans ont vu double. Comme cela était déjà arrivé à Kylie, la cadette du clan KarJenner, voilà que Kim Kardashian est accusée d’avoir copié un produit créé par Rihanna. Ainsi, les claquettes à fourrures commercialisées par Kim depuis peu sont en fait la copie presque exacte d’un modèle imaginé par Rihanna et Puma en avril 2016. Si les deux stars n’ont fait aucun commentaire sur ces similitudes, les fans de Riri n’ont pas perdu de temps pour accuser la star de téléralité de « copieuse » voire d'« espionnage industriel ».

Fans have called out Kim Kardashian's new collection for copying Rihanna's @FENTYXPUMA slides. What do you think? https://t.co/hr6bstlCn9 pic.twitter.com/YcQcVWgIbX — Business of Fashion (@BoF) September 18, 2017

Johnny Depp mène sa famille à la ruine

Le navire de Jack Sparrow prend l’eau. Accusé par ses managers de mener un train de vie trop fastueux pour ses revenus,Johnny Depp n’est pas au bout de ses malheurs. La firme The Management Group, qui encadrait autrefois la carrière de l’acteur, reproche à ce dernier son désintérêt pour sa situation familiale : « Dans sa tentative d’éviter de payer ses dettes à TMG, Johnny Depp lance sciemment sa famille, ses amis et ses employés dans le mur », a ainsi déclaré l’entreprise dans des documents légaux obtenus par le magazine Deadline. Et cette fois, la vente de ses propriétés en France risque de ne pas suffir…

Brooklyn Beckham harcelé par les groupies

Lui et Malia Obama devraient former un club. Tout comme la fille de l’ancien président, Brooklyn Beckham souffre de sa célébrité à l’Université. Inscrit à l’université NYU, le fils de Victoria et David a accordé une entrevue au site The Cut. « J’aime les gens de mon école. Mais il y a quelques groupies là-bas… » a-t-il confié. « Parfois, je dois leur dire : "Je serai avec vous pendant quoi, quatre ans, donc détendez-vous" », a-t-il glissé, blasé. Et de compatir : « Je veux dire, ça s’est amélioré. Elles comprennent et elles le respectent, mais c’est juste au début, c’est un tel choc pour elles. » La modestie est sa plus grande qualité.

Mariah Carey et Britney Spears dînent ensemble

Le choc des titans. Manifestement invitées au même diner, Britney Spears et Mariah Carey en ont profité pour renouer des liens entre le fromage et le dessert. « Vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber dans un dîner », a commenté l’interprète de Toxic sur Instagram, trés enthousiaste : « Super soirée, on s’est bien amusés. » Mariah quant à elle n’a pas illustré son diner. Mais il faut dire qu’on ne lui connaissait aucune amie jusqu’alors.

You never know who you’re going to meet at dinner parties!! 🎉 Great night! So much fun, thank you Cade! 🍃🍃 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Sep 20, 2017 at 1:25pm PDT

Marie Lombard