Guillaume Canet et Marion Cotillard: «Nous avons une vie de famille normale»

Guillaume Canet lors d'une avant-première de «Rock'n'roll», à Paris, le 13 février 2017. — VILLARD/SIPA

Ils restent assez discrets sur leur vie privée, sauf quand ils l’utilisaient pour la promotion de Rock’n Roll, la dernière réalisation de Guillaume Canet. L’acteur et sa compagne Marion Cotillard ont tendance à protéger leurs enfants des médias. Mais le comédien a décidé de faire une exception et d’évoquer leur famille pendant la promotion de son nouveau film, Mon garçon.

« Nous ne sommes jamais loin des enfants »

Lors d’une interview au Parisien, l’acteur a expliqué comment Marion Cotillard et lui faisaient pour concilier vie professionnelle et vie privée. « Nous avons une vie de famille normale, a-t-il souligné. C’est une ques­tion d’orga­ni­sa­tion. » Leurs enfants, Marcel et Louise restent le moins possible gardés par une personne extérieure. Guillaume Canet explique : « Nous ne sommes jamais loin des enfants, ajoute l’ac­teur, et on s’arrange toujours pour que l’un ou l’autre soit là. » Une vie tout en simplicité.