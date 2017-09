Séisme au Mexique: Les stars se mobilisent

Le Mexique vient de subir un tremblement de terre particulièrement dévastateur, le plus meurtrier depuis 1985. Alors que le dernier bilan provisoire évoque près de 250 morts, les célébrités ont commencé à se manifester sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien aux survivants et aux familles des victimes.

« Horrible nouvelle que ce tremblement de terre au Mexique. Dieu merci, mon mari et ma famille sont sains et saufs à Mexico. J’envoie toutes mes prières à tout le monde », a notamment écrit l’actrice Eva Longoria. D’emblée Serena Williams a réagi à ce tweet, parlant pour sa part d’une « tragédie ».

What horrible news about the earthquake in Mexico. Thank God my husband and family are safe in Mexico City. My prayers are with everyone. pic.twitter.com/qnSRB5n0PD