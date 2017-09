Meghan Markle et Harry sur le point d'emménager ensemble... Taylor Swift poursuivie en justice pour plagiat...

Le Prince Harry et sa petite amie Meghan Markle devraient bientôt emménager ensemble. — Tim Rooke/Shutterstock/SIPA

Mardi 19 septembre

Meghan Markle et le prince Harry sur le point d’emménager ensemble ?

Il semblerait que Meghan Markle se prépare à quitter Toronto (Canada) pour Londres (Royaume-Uni). C’est du moins ce qu’ont déduit les médias anglo-saxons après qu’elle a rendu sa voiture de location au Canada… L’actrice aurait annulé son contrat VIP avec Audi North America plusieurs mois auparavant. Selon le Daily Mail, elle s’apprêterait à passer plus de temps au Royaume-Uni à partir du mois de novembre. De quoi alimenter les spéculations sur une installation commune avec le prince Harry.

Taylor Swift accusée d’avoir plagié « Shake it off » se retrouve devant la justice

L’ancienne Taylor est morte ? Pas suffisamment pour ne pas rendre de comptes visiblement. Car la chanteuse se fait attaquer par Nathan Butler et Sean Hall, deux auteurs américains, qui accusent, selon le site TMZ, Taylor Swift d’avoir plagié 20 % des paroles de la chanson Playas Gon’Play pour Shake It Off. Les auteurs avaient écrit ce titre en 2001 pour 3LW et réclament un dédommagement à l’artiste la mieux payée en 2016. On vous laisse juger, d’après la vidéo ci-dessous, de la pertinence de cette attaque.

Justin Theroux répond à Jennifer Aniston qui l’a accusé de voler ses produits de beauté

Jennifer Aniston a déclaré que son mari Justin Theroux lui volait tous ses produits de beauté : « Quel que soit le produit que je mets sur mon visage, il fait la même chose pour lui. » Invité ce 18 septembre du show d’Ellen DeGeneres, l’acteur est revenu sur cette déclaration et a reconnu les faits sans aucune gêne : « Je lui vole certains de ses produits. Je ne me rase pas les jambes ou je ne sais quoi, mais si elle a une belle crème et qu’elle se lave avec quelque chose qui sent bon, je peux l’emprunter. Mais j’aime rester naturel. » Ses aveux à 1' dans la vidéo ci-dessous.

Un photographe confond Reese Whitherspoon et sa fille aux Emmys

Oui, Ava Phillippe, la fille de Reese Whitherspoon, est le portrait craché de sa mère. Oui, cette dernière fait jeune. Mais tout de même, le photographe qui a confondu la mère de 41 ans avec sa fille de 18 ans tout juste devait avoir un peu abusé du champagne ! Alors que la jeune fille avançait sur le tapis rouge des Emmys, il a appelé « Reese » afin qu’elle se tourne vers lui pour prendre la pose. Il a été reçu par un simple « Je ne suis pas elle » de la jeune femme qui a continué son chemin.