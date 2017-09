Une question un peu trop indiscrète de Laurent Delahousse a provoqué une vive émotion et l’agacement de la star…

De retour au cinéma dans le biopic Gauguin - Voyage de Tahiti, Vincent Cassel était l’invité de Laurent Delahousse dans le 20 Heures sur France 2, ce dimanche soir. L’inoubliable acteur de La Haine et de Mesrine : L’Instinct de mort s’est montré très touché quand le journaliste a profité de l’interview pour évoquer sa relation avec son père, Jean-Pierre Cassel, décédé en 2007.

Un Vincent Cassel très ému

« C’est quoi le mot qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à votre père ? » lui a demandé Laurent Delahousse. « Une certaine élégance, quand même », a répondu Vincent Cassel, visiblement très ému.

Mais l’émotion s’est rapidement transformée en trouble quand Laurent Delahousse a lu à l’antenne une citation issue du film La Haine : « Jeune acteur en colère, j’ai tout fait pour me démarquer de son image. Ce n’est qu’assez récemment que je réalise son chemin parcouru », enchaîne Laurent Dela­housse devant son invité de plus en plus mal à l’aise.

« On ne va pas non plus en faire un fromage »

Vincent Cassel n’a pas caché son envie de passer à un autre sujet. « Oui, enfin, on ne va pas non plus en faire un fromage », a ainsi sèchement répondu la star à Laurent Delahousse.

L’ancien mari de Monica Bellucci a finalement reconnu, la gorge nouée : « C’est magnifique, de voir tout ça. Je viens de cette famille, oui » avant que Laurent Delahousse, dans un éclair de lucidité, ne finisse par passer à autre chose.

