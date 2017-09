La téléréalité de Mariah Carey s'arrête sur E!

La diva enchaîne les fails depuis le début de l'année.

Elle serait de retour à Las Vegas pour une résidence.

Concert raté, émission de téléréalité annulée, photoshop en veux-tu en voilà… Mariah Carey enchaîne les fails ces derniers temps, si bien qu’on se demande, à force, si notre diva préférée n’a pas touché le fond. Page Six a annoncé ce week-end que Mariah’s World, sa téléréalité copiée sur celle des Kardashian - avec le succès en moins -, ne serait pas de retour sur E !. Mais (soulagement) elle travaille avec VH1 sur une émission qui se déroulerait dans les coulisses de sa prochaine tournée. On rembobine les dernières aventures de la star américaine pour comprendre son déclin.

Coupée au montage

Tout commence au réveillon 2017. La « chanteuse insaisissable », comme elle s’est surnommée, plante son show à Times Square, à New York, où près d’un million de personnes l’attendaient. Mariah Carey, qui se produisait quelques minutes avant la traditionnelle « tombée de la boule » se prend les pieds dans des problèmes techniques en cascade : un décalage entre la bande-son et sa voix, et un mauvais fonctionnement des oreillettes. Au moment d’interpréter sa chanson Emotions, elle s’arrête de chanter, main sur la hanche. Le fiasco est total.

« 2016 a fait sa dernière victime », avaient taclé les internautes, en référence aux nombreuses stars de la chanson décédées pendant l’année (George Michael, Leonard Cohen, Prince, David Bowie…). Comme un mauvais présage, le bad karma ne semble plus quitter la diva. Au mois de juillet, la voilà coupée au montage d’un film à cause de ses caprices (on est Mariah ou on ne l’est pas). Elle devait apparaître dans The House, réalisé par Andre Jay Cohen, pour une scène de chant. Outre ses retards répétés et son comportement borderline, la star du film, Will Ferrell, a raconté qu’elle avait refusé de chanter le titre prévu et qu’elle avait exigé des animaux en peluche dans sa loge. Il n’en fallait pas plus pour la dégager.

Un corps de rêve en couverture de « Paper »

Au mois d’août, elle est à nouveau moquée sur les réseaux sociaux pour son usage abusif de Photoshop. A moitié nue en couverture de Paper, la star de 47 ans affiche un corps de rêve et un visage parfaitement lisse. « Je payerais pour voir la photo originale », tweete le célèbre blogueur américain Perez Hilton.

I would pay good money for the original photo of Mariah - before all the Photoshop! https://t.co/gGKpo3yIKs — Perez (@ThePerezHilton) August 21, 2017

Et aujourd’hui, sa téléréalité s’arrête après un échec des audiences. L’entourage insiste auprès de Page Six, Mariah’s World ne devait pas faire plus de huit épisodes. Très bien, mais si elle avait été un succès, elle aurait certainement été reconduite, remarque un spécialiste des médias au magazine People. La star ne se démoralise pas. On devrait la retrouver sur le petit écran avec une autre émission et sur scène à Las Vegas. Rien ne l’arrêtera, pas même le ridicule.

L.B.