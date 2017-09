Paris: L'acteur Benoît Magimel interpellé avec de la «poudre blanche» dans sa voiture

Benoît Magimel à Angoulême le 25 août 2017. — EAN MICHEL NOSSANT/SIPA

Nouveaux démêlés judiciaires en perspective pour Benoît Magimel. L’acteur a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, à 4 h 15 du matin, par une équipe de la BAC du 4e arrondissement de Paris, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Parisien.

C’est d’abord un délit routier qui a attiré l’attention des forces de l’ordre : l’acteur, au volant d’une voiture sans permis, emprunte un sens interdit, rue Saint-Denis. Les tests salivaires d’alcoolémie et de stupéfiants se révèlent négatifs mais « trois bonbonnes de poudre blanche », qui pourraient être de la cocaïne, ont été retrouvées aux pieds du passager avant. Ce dernier a refusé de décliner son identité. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.

En 2016, le lauréat d’un césar du meilleur acteur dans un second rôle en 2016 pour La Tête haute et prix d’interprétation masculine à Cannes en 2001 avait renversé une piétonne de 62 ans en faisant une marche arrière, sous l’emprise de stupéfiants. Il avait été condamné en appel le 13 juin dernier à payer 5 000 euros à sa victime et avait été privé de son permis de conduire.