«Je les aurai»: Sheila veut des réponse sur la mort de son fils

La chanteuse Sheila. (Illustration) — HARSIN ISABELLE/SIPA

Sheila veut des réponses. La chanteuse s’est confiée au Parisien mercredi et, malgré son sourire, elle veut en savoir plus sur la mort de son fils. Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - et du chanteur Ringo (Guy Bayle). Il est mort dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier à l’âge de 42 ans.

>> Sheila réagit à la mort de son fils: «Ce qui se dit sur la Toile me blesse profondément»

« Ma vie a été beaucoup trop étalée »

Elle a déposé plainte contre X pour que la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort. « Je n’ai rien de plus à dire. Je veux des réponses aux questions, que je n’ai pas. Et je les aurai. Et ce jour-là, je parlerai. C’est assez compliqué comme ça. Ma vie a été beaucoup trop étalée, et pas de mon fait. Donc je ne parle pas et c’est ce qui fait que je suis debout aujourd’hui », dit-elle au quotidien.

>> A lire aussi : La chanteuse Sheila harcelée par son fils

Ludovic Chancel s’était épanché sur ses mauvaises relations avec sa mère, dans un livre Fils de publié en 2005 dans lequel il lui reprochait de ne pas s’être assez occupée de lui. Sheila, qui fut surnommée « la petite fiancée des Français » dans les années 1960, a donné deux concerts à l’Alhambra à Paris cet été. « C’était magique parce que j’avais décidé de les faire. Il fallait sortir du contexte. J’ai fait le clown, j’ai fait mon métier », confie-t-elle. Elle prépare actuellement un nouvel album.