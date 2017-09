Une femme s'introduit dans l'école du Prince George... Melanie Griffith atteinte d'un cancer de la peau...

Le prince George a fait sa rentrée le 7 septembre 2017 — Richard Pohle/AP/SIPA

Jeudi 14 septembre

Blac Chyna se lance dans la musique

Non contente d’envahir Instagram, Blac Chyna se lance dans la chanson. La diva, qui a perdu son fonds de commerce (la téléréalité Rob & Chyna) quand elle a quitté Rob Kardashian, se cherche un nouveau passe-temps. Elle a ainsi publié des photos d’elle le casque sur la tête, face au micro, et assise devant une console. Selon TMZ, elle a fait appel au producteur Mally Mall, qui a lancé la carrière de son ex, Tyga. Le style de Blac Chyna serait plutôt hip-hop mais elle souhaiterait y ajouter une note « poétique ». La poésie selon Chyna, on attend de voir ça.

Deuxième cancer pour Melanie Griffith

La foudre frappe deux fois au même endroit. Déjà touchée en 2009 par un cancer de la peau (heureusement) traité à temps, Melanie Griffith doit de nouveau faire face à un carcinome basocellulaire au nez. Selon une source d’Us Weekly, l’ex-épouse d’Antonio Banderas a débuté un traitement qui risque toutefois d’aboutir sur une opération chirurgicale. La comédienne, qui s’était montrée forte tout au long de son premier combat contre la maladie, ne devrait pas se laisser abattre.

Bella Hadid reprend un de ses gardes

C’est ce qui s’appelle passer un savon. Star de la Fashion Week de New York, Bella Hadid ne peut pas sortir sans être assaillie par les photographes et les fans. Afin de ne pas avoir à rester planquée dans les backstages, la jeune femme a engagé une équipe de sécurité efficace. Tellement efficace, que le mannequin a dû reprendre mercredi l’un de ses gardes du corps, un poil trop zélé. Consciencieux, l’homme avait entrepris de créer un passage pour Bella, tout en empoignant violemment une photographe qui se trouvait sur son chemin. Si l’intrusive a effectivement fui, le garde du corps s’est fait fermement reprendre par une Bella manifestement choquée par la violence de la scène.

Une femme s’introduit dans l’école du Prince George

Aura-t-il droit à une scolarité comme les autres ? Alors que le petitPrince George a fait sa rentrée il y a à peine une semaine, l’école St Thomas’s Battersea doit déjà revoir son programme de sécurité. Une femme âgée de 40 ans a en effet été interpellée par la police de Scotland Yard après avoir réussi à s’introduire par effraction dans l’établissement, selon le Daily Mail. Scotland Yard a annoncé travailler avec l’école « pour (…) réexaminer ses mesures de sécurité après l’incident ».