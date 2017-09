Lady Gaga révèle souffrir de fibromyalgie

Lady Gaga a levé le mystère autour de sa douleur. La chanteuse, qui s’est dévoilée dans le documentaire Gaga : Five Foot Two, présenté au Festival du film de Toronto, révèle souffrir de fibromyalgie.

La jeune femme de 31 ans a décidé d’exposer son intimité dans un film de 100 minutes, réalisé par l’américain Chris Moukarbe, où elle confie souffrir d’un mal qu’elle ne nomme pas. Elle a finalement décidé de donner le nom de sa maladie dans un tweet ce mercredi : « Dans notre documentaire, la maladie chronique dont je souffre est la fibromyalgie. J’espère sensibiliser et connecter les personnes qui l’ont », précise-t-elle.

La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, douleurs associées à une grande fatigue et à des troubles du sommeil. Aucun traitement n’existe pour cette maladie, qui toucherait 3 % de la population, mais on peut aujourd’hui prescrire des antidépresseurs à visée antalgique, qui agissent sur les douleurs neuropathiques.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.