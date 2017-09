Gigi Hadid défile avec une chaussure... Un accord entre Blac Chyna et Rob K?...

Bella Hadid a aidé sa sœur Gigi, pourvue d'une seule chaussure, à marcher sur le podium — Raoul Gatchalian/STAR MA/AP/SIPA

Mercredi 13 septembre

Gigi Hadid défile avec une chaussure

La nouveauté de la Fashion Week ? Défiler à cloche-pied. Alors que le show Anna Sui se déroulait à New York, le mannequin Gigi Hadid est soudain apparue sur le catwalk… avec un seul escarpin. Certainement pressée en backstage, la star a donc défilé en claudiquant sur son unique talon. L'incident a étonné les spectateurs, mais Gigi a reçu le soutien de sa petite sœur Bella qui défilait également ce jour-là pour Anna Sui. Pour le final, les deux frangines sont apparues bras dessus bras dessous, un grand sourire aux lèvres. Et dire qu’on les pensait rivales…

La violence conjugale subie par Janet Jackson

Randy Jackson lève le voile sur le divorce de sa sœur. Janet Jackson a fondu en larmes sur scène après avoir interprété une chanson sur les violences conjugales et son grand frère Randy vient d’en dire plus sur l’origine de cette soudaine émotion. Interrogé par le magazine People, il est revenu sur la relation que Janet entretenait avec son ex-mari, Wissam al Mana : « C’est arrivé tard dans leur rela­tion, les abus verbaux et le senti­ment d’être prison­nière dans sa propre maison. Aucune femme enceinte n’a besoin d’être traitée de sa**pe tous les jours. Il y avait des choses comme ça. C’est ce qu’elle a enduré. » Finalement, affirme-t-il, « je lui ai dit "Il faut que tu viennes habiter chez moi ou c’est moi qui vais venir et ça va être un enfer" ».

Un accord entre Blac Chyna et Rob K ?

L’épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors qu’ils pourraient perdre la garde de Dream, leur fille de 10 mois, Blac Chyna et Rob Kardashian seraient en pourparlers afin de trouver un accord. Selon les informations du site TMZ, le couple qui a accumulé les débordements (revenge porn, soupçon de consommation de drogue, etc.) après sa rupture discuterait des détails concernant la garde de Dream ainsi que de la somme accordée à Blac Chyna pour l’éducation de la petite fille.

Une fan d’Amélie Nothomb l’attendait avec une corde et un couteau

Selon Closer, Amelie Nothomb a découvert ce week-end une femme qui l’attendait devant chez elle, une corde et un couteau à la main. Heureusement, le compagnon de la romancière a fait fuir cette étrange fan qui, à plusieurs reprises, avait déjà été aperçue en train de traquer Amelie Nothomb. Elle l'aurait suivie lors des séances de dédicaces et lors de certains événements de promotion. Toujours selon Closer, la fan s’était même présentée un jour chez l'éditeur d'Amélie Nothomb afin d'annoncer à l'écrivaine qu'elle comptait se suicider devant elle.