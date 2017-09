Les services sociaux chez Blac Chyna... La mère porteuse de Kim dans un bunker...

Blac Chyna et la poupée à son effigie au MVA Studio, le 17 août 2017, à Los Angeles. — John Salangsang/AP/SIPA

Mardi 12 septembre

Une journaliste française recalée par Brad Pitt

Tout le monde n’est pas Angie. Alors que l’émissions 50' Inside fête ses dix ans le 16 septembre, la journaliste Sandrine Quétier est revenue sur ses débuts. Elle a ainsi confié avoir décroché, il y a quelques années, une interview avec Brad Pitt au Festival de Deauville. Pour rendre la séquence plus fun elle « avait pour mission de le draguer » raconte-elle. Mais ses minaudements et sa proposition de boire un verre ont été accueillis froidement par l’acteur qui « est parti ». « Je me suis pris un terrible vent. Je suis devenue rouge écarlate », conclut la journaliste.

La mère porteuse de Kim K ultra surveillée

Un bunker pour le futur baby. Kim Kardashian et Kanye West, qui ont engagé une mère-porteuse pour leur troisième enfant, ne l’ont pas laissée à la rue. Ainsi, ils « ont loué un endroit situé à une heure de Los Angeles, dans une banlieue anonyme de la classe moyenne », a assuré un témoin au Sun. « Ce serait le dernier endroit où tu penserais trouver la mère porteuse d’une des familles les plus riches de la ville. » Des gardes du corps sont présents H24 près de cette planque secrète et « Kanye a fait installé des caméras partout à l’intérieur et à l’extérieur » du bâtiment.

Les services sociaux enquêtent chez Blac Chyna

Et ce qui devait arriver arriva… A force de se battre comme des chiffoniers (à coups de revenge porn et d’ordonnances restrictives), Rob Kardashian et Blac Chyna ont attiré l’attention des services sociaux sur le sort réservé à leur fille, Dream. Selon TMZ, les services sociaux auraient ouvert une enquête au sujet d’un potentiel usage de drogue de Blac Chyna. Et c’est évidemment ce moment qu’à choisi cette dernière pour poster une vidéo d’elle dansant avec sa petite fille : tendres instants ou manipulation ?

Harrisson Ford agent de la circultaion

De quoi provoquer des incidents. Alors qu’il se promenait dans New York, l’acteur Harrisson Ford a été coincé dans des bouchons à cause de travaux dans un tunnel. Ni une ni deux, il est donc sorti de son véhicule pour rediriger les voitures coincées. Problème ? En sortant de sa voiture et en se montrant au grand jour, Harrisson Ford aurait pu créer une mini émeute parmi ses fans, où une attaque aux conducteurs fans de Stars Wars !