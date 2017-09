VIDEO. Nathalie Baye se veut rassurante sur l'état de santé de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday a dû sortir de son silence pour mettre fin aux rumeurs — Katie Jones/WWD/Shutter/SIPA

Pas plus tard qu’il y a deux jours, Eddy Mitchell se disait à la foisinquiet et admiratif de sa vieille canaille Johnny Hallyday : « On était très très inquiets pour mon ami. C’est-à-dire qu’il est très malade, mais l’orchestre démarrait et lui, il rentrait sur scène. C’est quand même un battant, un vrai dur. »

Fin août, Sylvie Vartan, la compagne du chanteur pendant 17 ans, expliquait qu’il semblerait que le pire que le pire soit derrière : « Les signes d’amélioration sont très optimistes ».

« J’ai dîné avec lui il y a quatre jours et je l’ai trouvé bien »

Un autre témoignage va dans ce sens, et il vient d’une autre des femmes de Johnny, Nathalie Baye. Sur le tapis rouge du festival du film de Toronto, où elle présente Les Gardiennes de Xavier Beauvois, l’actrice a confié à Télé Star avoir vu Johnny très récemment : « J’ai dîné avec lui il y a quatre jours et je l’ai trouvé bien ». Bien bien…